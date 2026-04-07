ಜೂ.17ರಂದು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ

<p>ಶೃಂಗೇರಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜೂ.17 ರಂದು ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್.ನಯನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಶೃಂಗೇರಿ ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಭಾರತ್ ವಿಕಾಸ್ ಪರಿಷತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾರದಾ ಮಠದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿ ವಿವಾಹ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಭಯ ಗುರುಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಜೂ.17ರಂದು ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾರದಾ ಮಠದಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಧುವಿಗೆ ತಾಳಿ, ಕಾಲು ಉಂಗುರ, ಸೀರೆ ವರನಿಗೆ ಪಂಚೆ, ಶಲ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೀದ್ದು, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹವಾಗುವ ವಧು ವರರು ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಢಿಕರಣ, ವಾಸ ಸ್ಥಳ ದೃಢಿಕರಣ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೃಢಿಕರಣ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಸಕ್ತರು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಎ.ಎಸ್ ನಯನ-94485 30430, ಡಿ.ಸಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ -94480 50028, 63631 62387, ಕೆ.ಎಂ.ಗೋಪಾಲ್ -9482760589, ಸ್ನೇಹ ಜೆರಾಕ್ಸ್ -94833 25399 ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಡಿ.ಸಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ, ಕೆ.ಎಂ ಗೋಪಾಲ್, ಅಗಸೊಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-126-930592854</p>