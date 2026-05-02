ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ; ಸೀಲ್ ಇಲ್ಲದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಎಣಿಕೆಗೆ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಗೌಡ ಆಕ್ಷೇಪ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು:</strong> ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತಗಳಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ವಿರೂಪಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಣಿಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. 9 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಬೀಗ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರವಾದ ಏಜೆಂಟರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ಬೀಗ ಇಲ್ಲದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದು ಹೇಗೆ, ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p><p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಡಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ರಾಜೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರ ಏಜೆಂಟ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರೊಳ್ಳಿ ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p><p>ಬಳಿಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಐಡಿಎಸ್ ಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p>