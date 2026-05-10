ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೇಗೌಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಶೃಂಗೇರಿ: ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರುಎಣಿಕೆ ನಂತರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಗುಲ, ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರುಎಣಿಕೆಯ ಏಜೆಂಟ್ ಸುಧೀರ್ಕುಮಾರ್ ಮುರೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಕೊಪ್ಪದ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಧಾರ ಮಾತೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಎದುರು ನಿಂತು ಅವರು, 'ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡು ಬಯಸಿದವನಲ್ಲ. ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋಸವಾಗಿದೆ. ಮತಪತ್ರ ತಿದ್ದುವ ಮೋಸದ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುಧೀರ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, 'ನಮ್ಮಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಅಸಿಂಧುವಾಗಿದ್ದ ಮತಗಳನ್ನು ರಾಜೇಗೌಡರ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು' ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರು, ಅವರ ಸಹಚರರು ಮತಪತ್ರಗಳ ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>