ಪೌರಣಿಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ: ಸುಗುಣ 

<p><strong>ಶೃಂಗೇರಿ:</strong> ‘ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡುವ ಗೀಳು ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿರುವುದು ರಂಗಭೂಮಿಯೇ; ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಅದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ನಿರಂತರ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಂ. ಸುಗುಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 7 ದಿನಗಳ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಪ್ತಾಹ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದ್ವೇಷಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು. ಅವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ನೇರವಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಭಿನಯ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ರಂಗಭೂಮಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ; ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಜೀವಂತ ಸಂವಹನ. ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಗಳಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದನ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ‘ಜೀವಂತ ಕಲೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗುಂಬೆ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಕಲೆ ಅಗತ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿ–ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಜಗತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಭಾರತೀ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಸುವ ಶಬ್ದವೇ ಚಂಡೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಪ್ತಾಹದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಪರಂಪರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>7 ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ 45 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಕಲಾವಿದರಾದ ಜೀವನ್ ಹೆಗ್ಗೋಡು, ಎಚ್.ಎಸ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಆಶಾ ಬಿ.ಜಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಚೇತನ್, ಚಾಣಕ್ಯ ರಾಜ್, ಆಶಾ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ರಮೇಶ್ ಶೂನ್ಯ, ಸುನೀತಾ ನವೀನ್ ಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ </blockquote><span class="attribution">ಎಚ್.ಎಸ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಲಾವಿದ</span></div>.<p> <strong>ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ</strong> </p><p>‘ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ ಬೇಡ. ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೂ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗೂ ಅಗತ್ಯ. ನಾಟಕಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರುಗಳು ಒಣಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಎಂ.ಎಂ. ಸುಗುಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>