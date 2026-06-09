ಅಧಿಕ ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಆಚರಣೆ: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದ ಮಹತ್ವ

<p>ತರೀಕೆರೆ: ‘ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಧಿಕ ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮೇ 17ರಿಂದ ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 33 ಬಾರಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುವುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಹರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರತ್ನಮ್ಮ ಜಯಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀಸಪ್ತಗಿರಿ, ಶ್ರೀಶೇಷಗಿರಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀಪತಿ, ಶ್ರೀಹರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಪೂಜಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಪ್ತಗಿರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲೀಲಾ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಸವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಆತ್ಮ ಶುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸಮಯ. 33 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 33 ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. 33 ತುಪ್ಪದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಧಿಕಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸದಸ್ಯರು, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-126-1142456474</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>