ಬೂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ

ತರೀಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆಯು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ನಸುಕಿನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿ ಅವಾಹನೆ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಂಡದ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.45ರಿಂದ 10.55ರವರೆಗಿನ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದದೊಂದಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ನಡೆಮು ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಡದ ಗುಂಡಿಯ ಬಳಿ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಕೆಂಡ ತುಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-126-1649146712</p>