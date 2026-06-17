ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಧ್ಯ - ಮನಸುಳಿ ಮೋಹನ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 1:07 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 1:07 IST
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