ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಧ್ಯ - ಮನಸುಳಿ ಮೋಹನ್

<p>ತರೀಕೆರೆ: ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಷಯಗಳು, ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶರಣರು, ಸಂತರ, ದಾರ್ಶನಿಕರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಮನಸುಳಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಯಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆ ಸಮುದಾಯದ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರದೇಶ, ಬಣ್ಣ, ಲಿಂಗದ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಜಾಗೃತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಜಿ. ಶಶಾಂಕ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಕಾಡಮಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್.ವೈ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-126-1196604227</p>