ಗುಳ್ಳದಮನೆ ಗಿರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ

ತರೀಕೆರೆ: ಗುಳ್ಳದಮನೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾದ ಗಿರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗಿರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪುರಾತನ ದೇವಾ ಲಯ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ದಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಭವ್ಯ ದೇವಾಲ ಯದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳದ ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಚಾಪುರ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ, ನಂದಿ, ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಕ್ತಿ, ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಳ್ಳದ ಮನೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಗಿರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ದೇಗುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗಿರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ, ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ವಿ.ಓಂಕಾರಣ್ಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಭೈರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>