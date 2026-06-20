ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ನೀಡಿ, ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿ - ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್

<p>ತರೀಕೆರೆ: ಹೈನುಗಾರರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಣಿಗೆಬೈಲು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹಂತ -5ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶು ಸಾಕಾಣೆದಾರರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಜ್ಞರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕುಡಿಗೆ ಡೇರಿ 1955ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಕ್ಕೆ 16,650 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಎಂಎಫ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜತೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಎಂಎಫ್ ಕಡೂರು ಘಟಕದ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲು ನೀಡುವ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾಟಿ ಹಸು ಹಾಗೂ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಡೇರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಉತ್ತಮ ದರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈನುಗಾರರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮನು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಾಲಿನ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಡೇರಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಎನ್.ಎಸ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕೆ. ಮಂಜು, ಕೆ. ರಾಮದಾಸ್, ಎಚ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಚ್. ರಾಜಪ್ಪ, ಎಸ್. ಪಾಪಣ್ಣ ಮೊದಲಾವರು ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣ ಎಸ್.ಡಿ. ಸೋನಾಲ್ ಗೌಡರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ಈ ಸಂಘದ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಬಿ. ಶೇಖರನಾಯ್ಕ, ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾವ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-126-1355695464</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>