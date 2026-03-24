ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

<p>ತರೀಕೆರೆ: ಇಲ್ಲಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾ.ಪಂ.ಇಒ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಚನ ಎಂದರೆ ಮಾತು, ವಚನಕಾರರು ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆ ಮೂಲಕ ವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ದಿವ್ಯ, ತಾ.ಪಂ.ಇಒ ಡಾ.ಆರ್. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್ ನಟರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್, ಟಿ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ.ಆರ್., ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-126-807534999</p>