ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ತಿಮ್ಮರಾಜು

<p>ತರೀಕೆರೆ: ‘ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವರು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಚ್.ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡ, ತ್ಯಾಗದಬಾಗಿ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ದಿ.ದಾಕ್ಷಾಯಣಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗದಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜಾನಪದ ಕಲೋತ್ಸವ, ಜನಪದ ಕಲಾ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ಜನಪದವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಪದವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಸಾಹಿತಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಹಮದ್ ಬೇಗ್, ಜಾನಪದ ಕಲೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದೆ. ತ್ರಿಪದಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಭಗವಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾನಪದ ಕಲೋತ್ಸವ ಭಾವೈಕ್ಯ, ಸಹೃದಯತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಡೂರು ಸಾಹಿತಿ ಹೊಸೂರು ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಶ್ಯಾಮಲ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಡಗನಾಡು ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜನಪದ ಕಲಾ ಸಾಧಕರು, ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೆ.ಎಸ್. ಶಿವಣ್ಣ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಸಂಚಾಲಕಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಮ್ಮ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ, ಮುರುಗೇಶ್, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಂಕರಪ್ಪ, ದೇವರಾಜು, ಸೈಯದ್ ಮುಹೀಬುಲ್ಲ, ಜಿ.ಬಿ. ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್, ತ್ಯಾಗದಬಾಗಿ ದೇವರಾಜು, ಅನಿಲ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-126-1488818819</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>