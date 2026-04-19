ತರೀಕೆರೆ: ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ತರೀಕೆರೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಮತಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ದಿನಚರಿ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಹನಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಾ.ಅಂಜನಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸುವ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ದಿನಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಲತಾ ಹರೀಶ್ ಪ್ರಥಮ, ಹೇಮಾ ರಾಮಲಿಂಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಧನರಾದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಜ್ಯೋತಿ ನಾಗರಾಜ್, ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್, ರೋಹಿಣಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಹನಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು. ರೇಣು ನವೀನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರೂಪ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಧುಕರ್ ವಂದಿಸಿದರು.