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ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊರತೆ: ತರೀಕೆರೆ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

ಕೆ. ನಾಗರಾಜ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:16 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:16 IST
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ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೂಲಕ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ತಾಹಿರಾ ತಸ್ನೀಮ್, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ), ಪುರಸಭೆ
ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು
ಟಿ.ಜಿ. ಶಶಾಂಕ್, ಸದಸ್ಯ, ಪುರಸಭೆ
Development

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