ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊರತೆ: ತರೀಕೆರೆ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ
ಕೆ. ನಾಗರಾಜ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:16 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:16 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೂಲಕ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ತಾಹಿರಾ ತಸ್ನೀಮ್, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ), ಪುರಸಭೆ
ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು