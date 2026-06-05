ತರೀಕೆರೆ | ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ

<p><strong>ತರೀಕೆರೆ:</strong> ತರೀಕೆರೆ, ಶಿವಪುರ ಮತ್ತು ನೇರಲಕೆರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಎಲ್ಲಾ 11 ಕೆ.ವಿ. ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ. ತರೀಕೆರೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಕಡೂರು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ದೊರನಾಳು, ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳಿ, ಪಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾದೀಕೆರೆ, ಬೇಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ, ಕೋರನ ಹಳ್ಳಿ, ಕುಡ್ಲೂರು, ಪುಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಕೊರಟೀಕೆರೆ, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಪುರ, ಜೋಡಿಬೋಕಿಕೆರೆ, ಹುಣಸಘಟ್ಟ, ನೇರಲಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಅಮೃತಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-126-646996721</p>