ಕನ್ನಡ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಲಿ: ಎ.ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಅಭಿಮತ

ತರೀಕೆರೆ: 'ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕುರಿತ ಸೆಳೆತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ 19ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ವೇಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ 19ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯ ಮೂಡಬೇಕಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪರಂಪರೆಯ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಲೇ ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದಲೇ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನದ ಭಾಷೆಯಾ ಗಬೇಕು; ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಬೇಕು. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆಲೆಯಿದು. ಅಂದೇ 'ಹೊನ್ನ ಬಿತ್ತೇವು ಹೊಲಕ್ಕೆಲ್ಲ' ಮಹಾಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣ ಟಿ.ವಿ. ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಿ., ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ದಳವಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿ.ಎಸ್. ಭಗವಾನ್, ಎಚ್.ಯು. ಫಾರೂಕ್, ಟಿ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್, ಟಿ.ಎನ್. ಲೋಕೇಶ್, ಗಿರಿಜಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿ.ಆರ್. ಅನಂತಪ್ಪ, ಎಸ್.ಕೆ. ಶಂಕರಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.

ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಜಿ. ಶಶಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗುರುರಾಜ್ ಹಾಲ್ಮತ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಲತಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಡ ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಮಿಲ್ಟ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಂದಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಎಂ.ಜಿ. ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಿ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.

ತರೀಕೆರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಅಗತ್ಯ

ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ತರೀಕೆರೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇನ್ನೂ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಹೋಬಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಶೀಘ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಯೋಜನೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ತರೀಕೆರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಅಗತ್ಯ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ.