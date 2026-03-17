ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಕ್ಕಳೆದುರೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸಬಾರದು. ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳೆದುರೆ ಅವಮಾನವಾಗುವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದರು' ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮನವಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ 48 ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನವಿಪತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ), ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.