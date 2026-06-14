ವಳಗೋಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ

<p>ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ದೇವದಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಳಗೋಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿ ನಿಂದ ಖಾಂಡ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ತುರ್ತು ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದರು. ದಾನಿ ಹುಯಿಗೆರೆ ಕಾಫಿ ಗಿರೀಶ್ ₹ 25 ಸಾವಿರ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಖಾಂಡ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ತುರ್ತು ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರಮದಾನ ನಡೆಸಿದರು. ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಆರನೇ ಶಾಲೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನಿಗಳ ನೆರವು ಪಡೆದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರೀಶ್, ದಿನೇಶ್, ಗಣೇಶ್, ರಾಘು, ಶಿವು, ರಂಜಿತ್, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಪಲ್ಲವಿ, ಛಾಯಾ, ರೇಖಾ, ಸುದೇಶ್, ರಘುಪತಿ, ಕುಮಾರ್, ಸಂಜಿತಾ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-126-1431432652</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>