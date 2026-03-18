ಬುಧವಾರ, 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಆಲ್ದೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಕಸ: ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ದುಃಸ್ಥಿತಿ

ಕಸ ಎಸೆವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ
ಜೋಸೆಫ್ ಎಂ.ಆಲ್ದೂರು
Published : 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:32 IST
ಕಸ ಕೆರೆಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವುದು
ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಸ ಹಾಕುವವರ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕದಂತೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಶಂಶೂನ್ ನಹರ್, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಅಡಿಕೆ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೆರೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಿದಿರುವುದು
ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
