ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟ: ಮಲೆನಾಡು ಜನರ ನಿದ್ರೆಗೆಡಿಸಿರುವ ಕಾಡಾನೆಗಳು

ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:15 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:15 IST
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದುಬಾರಿ. ಸೋಲಾರ್ ಟೆಂಟಕಲ್ ಬೇಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಸಾದುವಲ್ಲ. ಆನೆ ಕಂದಕವೇ ಪರಿಹಾರ.
ಎಸ್.ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ತೋಟಗೆರೆ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ
ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಿಂದ ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಕೆಯೇ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ.
ಬಿ.ಟಿ.ಯತೀರಾಜ್ ಕೃಷಿಕ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ
ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಟ್ರಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದು
ನವೀನ್ ಕರುವಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೈತ ಸಂಘ
ಟೆಂಟಿಕಲ್ ಬೇಲಿ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಭದ್ರಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಿರುವ ಆನೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲೆನಾಡು ನಾಗರಿಕ ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ
ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಕೈ‌ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ತೋಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರೆ‌ ಕೇಳುವವರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ತಡೆಯಬೇಕು.
–‌ಜಗದೀಶ್ ಕಾರಬೈಲು
