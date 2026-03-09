ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟ: ಮಲೆನಾಡು ಜನರ ನಿದ್ರೆಗೆಡಿಸಿರುವ ಕಾಡಾನೆಗಳು

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು:</strong> ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿನತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಆನೆಗಳು ಇಡೀ ಮಲೆನಾಡು ಜನರ ನಿದ್ರೆಗೆಡಿಸಿವೆ. ಕಾಡಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೀವ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ರಸ್ತೆ ತಡೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಜನ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಗೋಣಿಬೀಡು, ಕಸ್ಕೆಬೈಲು ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಆನೆಗಳು, ಆಲ್ದೂರು, ಸಾರಗೋಡು ತನಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಬೀಟಮ್ಮ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ ಜತೆಗೆ ಭೀಮ, ಕರಡಿ, ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಲರ್ ಎಂಬ ಆನೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಈ ಆನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಈಗ ಭದ್ರಾ ಕಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ಆನೆಗಳು, ಕೊಪ್ಪ, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ತನಕ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9 ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೂ ಆನೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆನೆ ದಾಳಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರು. ತುತ್ತಿನ ಚೀಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಲಿ ಅರಸಿ ಬಂದವರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಜೀವ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ– ಪ್ರತ್ಯೋರೋಪಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆನೆಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳೇನು, ಭದ್ರಾ ಕಾಡಿನಿಂದ ಆನೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು, ಪರಿಹಾರ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p>ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ. ಆನೆ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ಆರೋಪ– ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು.</p>.<p>ಕಡಬಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ, ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆನೆ ಹಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.</p> <p>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ಸತೀಶ್ ಜೈನ್, ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್, ರವಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಹಡ್ಲು</p>.<div><blockquote>ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದುಬಾರಿ. ಸೋಲಾರ್ ಟೆಂಟಕಲ್ ಬೇಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಸಾದುವಲ್ಲ. ಆನೆ ಕಂದಕವೇ ಪರಿಹಾರ. </blockquote><span class="attribution">ಎಸ್.ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ತೋಟಗೆರೆ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ</span></div>.<div><blockquote>ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಿಂದ ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಕೆಯೇ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ.</blockquote><span class="attribution">ಬಿ.ಟಿ.ಯತೀರಾಜ್ ಕೃಷಿಕ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ</span></div>.<div><blockquote>ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಟ್ರಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದು</blockquote><span class="attribution">ನವೀನ್ ಕರುವಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೈತ ಸಂಘ</span></div>.<div><blockquote>ಟೆಂಟಿಕಲ್ ಬೇಲಿ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಭದ್ರಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಿರುವ ಆನೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು. </blockquote><span class="attribution">ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲೆನಾಡು ನಾಗರಿಕ ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ</span></div>.<div><blockquote>ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ತೋಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೇಳುವವರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ತಡೆಯಬೇಕು. </blockquote><span class="attribution">–ಜಗದೀಶ್ ಕಾರಬೈಲು</span></div>. <p>ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉಪಟಳ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆರೆಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಲು ಆನೆಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಹೆಬ್ಬೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ತುಂಗಾ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬೀದಿರು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಡು ಬಿಡುತ್ತಿವೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬಾಳೆ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತಿತರ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಭರಪೂರ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರುಚಿ ಕಂಡ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಿಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳು ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಗ್ರಹಾರ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ನದಿ ದಾಟಿ ಬಂದು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಚಿಕ್ಕಗ್ರಹಾರ ವಲಯ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ವಲಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಫಿತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 40 ಕಾಡಾನೆಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾದಷ್ಟೇ ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಆನೆಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೀವೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.</p> <p>ಹಾಳಾದ ನೆಮ್ಮದಿ: ಸದಾ ಬೇಗುದಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಆನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 13 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದರೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆನೆಗಳು ಬೇಲೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿವೆ. ಆನೆ ದಾಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣುವ ಬದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಿರಂತರ ಭಯ ಕೊಪ್ಪ: ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನ ಇದೀಗ ನಿರಂತರ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಡಾನೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಲ್ಲದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಚಾರ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಕಾಡುಕೋಣ ಕಾಡು ಹಂದಿ ಮಂಗಗಳ ಉಪಟಳ ಮಾತ್ರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷಿಕರು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದೀಗ ಕಾಡಾನೆಯ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಬಂದು ಹೋದ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದೆ ದಾರಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಜಯಪುರ ಬಳಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದವು.</p>.<p>ನಿಲ್ಲದ ದಾಳಿ: ಬದುಕು ದುಸ್ತರ ಮೂಡಿಗೆರೆ: ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಡಾನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ದಿನವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೀಪುರ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗೋಣಿಬೀಡು ಊರುಬಗೆ ತರುವೆ ಕುಂದೂರು ಹೆಸ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 25ರಿಂದ 30 ಕಾಡಾನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಡಿಕೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳೇ ನಾಶ ಆಗುವುದರಿಂದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೃದ್ದರವರೆಗೂ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ದಿನ ದೂಡುವಂತಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಕಾಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಊರೊಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p>‘ಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಬೇಕು’ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವನಿಗೆ ವನ್ಯ ಜೀವಿಯಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿಗೆ ಮಾನವನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಡವಿದೆ. ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಆನೆಗಳು ಊರಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರಕವಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೀಮೀತ ವಲಯ ದಾಟದಂತೆ ಟ್ರಂಚ್ ತೊಡಬೇಕು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ತರಬೇಕು. –ಗಜೇಂದ್ರ ಗೊರಸುಕೊಡಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಅಂದೋಲನದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ</p>.<p>Cut-off box - ‘ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕು’ ಆನೆಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ –ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಿ.ವಿ.ಗಿರೀಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಆನೆಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ಏಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞ ತಂಡಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ‘ಸದ್ಯ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವೇ ಹೊರತು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ದೂರುವುದು ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ 