ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹರ್ಷ

<p>ಅಜ್ಜಂಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ರೈಲ್ವೆ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ 138ಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ₹37 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಇಂದು ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹರ್ಷ ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ- ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸೇರಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಾಡಿಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ವೇಳೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ-ಹೊಸದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 5ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಗೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗುತಿತ್ತು. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಇದು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಎ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>12 ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ: ‘ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ, 2014ರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಂಸದ, ಸಚಿವರನ್ನು ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇಂದು ಸಚಿವರು, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವುದು ಸಂತಸ ತರಿಸಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ 12 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ. ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿವಿಧೆಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ರೈಲು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ-ವಾಸ್ಕೋ, ಮೈಸೂರು-ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಾಂಬೆ, ವಿಜಯಪುರ-ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ನಿಲುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು, ಈಡೇರಿಸಲು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಿವನಿ ರ್.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಚಿವರು, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ತರೀಕೆರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸಿ.ಎಂ. ರಾಜಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು, ಶಿವನಿ ಆರ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ-ವಾಸ್ಕೋ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊಸಪೇಟೆ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನಿ ಆರ್.ಎಸ್ನ ಕೆಳಸೇತುವೆ 104ಪಿ ಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 146ರವೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ₹2.28 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಿವನಿ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹರ್ಷ ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಶಂಬೈನೂರು ಆನಂದಪ್ಪ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-126-863126163</p>