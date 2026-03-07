ಹಿರಿಯೂರು: ಜನ್ಮದಿನದ ನೆನಪಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ

<p><strong>ಹಿರಿಯೂರು:</strong> ತಮ್ಮ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭೀಮನಬಂಡೆ ಸಮೀಪದ ಶುಭೋದಯ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಗರದ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ದೇಗುಲಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯದ್ದು. ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಇಂತಹವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಎಂದು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್. ಸುಂದರರಾಜ್ ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಹೆತ್ತವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಬದುಕಿನ ಉಳಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಣ್ಣಭೀಮಣ್ಣ, ಟಿ. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಎಲ್.ಆನಂದಶೆಟ್ಟಿ, ದೇವರಾಜಮೂರ್ತಿ, ರಂಗನಾಥಪ್ಪ, ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>