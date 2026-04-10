ಬಿ. ದುರ್ಗ: ಭಾವೈಕ್ಯದ ಗಂಧ ಉತ್ಸವ

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬಿ. ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾದ ಹಜ್ರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಷಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಷಾ ಖಾದ್ರಿಯವರ 248ನೇ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಗುರುವಾರ ಗಂಧ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಉರುಸ್ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದರ್ಗಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೈಯದ್ ಷಫಿ ಉಲ್ಲಾ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ದಿವಂಗತ ದೊಡ್ಡ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಅವರ ಮಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಡಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಗಂಧವನ್ನು ಪಡೆದು, ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆಗಳಿಂದ ಹಣೆ, ನಾಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಗಂಧವನ್ನು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಂತರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರೇಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಉರುಸ್: ಏ. 10ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ, ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ–ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಭಕ್ತರು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರು. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕವ್ವಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>