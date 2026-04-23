ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳು ತಲ್ಲಣ

ಭಾನುವಳ್ಳಿ (ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ): ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 20 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗದೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ನಂದಿಗಾವಿ ಬಳಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವಿದ್ದು, ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಇತರೆ 20 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಬವಿಸಿದೆ.</p>.<p>'15 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಪಡೆಯುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಭಾನುವಳ್ಳಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯದ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ– ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ .ಆದಾಗ್ಯೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆರೋಪ.</p>.<p>'ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಂದಿಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 21 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನದಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಘಟಕವಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗದಷ್ಟು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಘಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ 'ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಬಿ. ರುದ್ರಗೌಡ ಎಕ್ಕೆಗೊಂದಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>