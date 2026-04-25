ಬಸವ ಜಯಂತಿ: ಹಿರಿಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಇಂದು

<p>ಸಿರಿಗೆರೆ: ಬಸವ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಭರಮಸಾಗರದ ಪವಮಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 18 ಜೋಡಿ ಹಿರಿಯ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏ. 25ರಂದು ಭರಮಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಭರಮಸಾಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಇದ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾದರಿ ಆಗಿರುವ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪವಮಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬಿ.ಜೆ. ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲಾಕುಂಜದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗಣೇಶ್ ಶೆಣೈ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎನ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ರಂಗಾಯಣ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡಕೋಳ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-44-243170641</p>