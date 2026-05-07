ಭೀಮಸಮುದ್ರ: ಗೋಶಾಲೆಗೆ 80 ಪೆಂಡಿ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ದಾನ

<p>ಸಿರಿಗೆರೆ: ಭೀಮಸಮುದ್ರ ರೈತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 80 ಪೆಂಡಿ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಾತ್ರಾಳ್ ಸಮೀಪದ ಆದಿಚುಂದನಗಿರಿ ಮಠದ ಗೋ ಶಾಲೆಗೆ ಬುಧವಾರ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ರೈತರ ಸಮೃದ್ಧ ಬದುಕಿಗೆ ಗೋವುಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡ ಗಿಡ್ಡ, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಪ್ರಕಾರದ 175 ಹಸುಗಳಿದ್ದು, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೇವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಬೀರಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಶಿವಲಿಂಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಬರದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ.ಎಂ. ಲಿಂಗರಾಜು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್. ಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ, ರೈತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ರಘು, ನಿರಂಜನ್ ಬಸಪ್ಪ, ತಿಪ್ಪೇಶ್ ನಾಯಕ, ಗಿರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಮಾರುತಿ, ಕೆಂಚವಿರಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-44-1575817362</p>.