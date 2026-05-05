ಕಳಸ ಸ್ಥಾಪನೆ, ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ

<p>ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಟಂಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಳಸ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗೋಸಿಕೆರೆ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಳಗೆರೆ ಬಿ.ಎಂ. ಮುರುಳಿಧರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಟಂಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಗಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ, ಸಣ್ಣತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಟಂಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ವೀರ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಗೊಲ್ಲಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ, ಕುಕ್ವಾಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಬೆಳೆಗೆರೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾರಿಕಾಂಬದೇವಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಗಂಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗಂಗೆ ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾಟಂಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಳಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಣ್ಣ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಂ. ರವೀಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಶಿಧರ್, ಕೆ.ಟಿ. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸಿ.ರಾಜಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಕೆ.ರಾಜಣ್ಣ, ನಟೇಶ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-44-343992618</p>