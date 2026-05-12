ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಸ್ನೇಹಜೀವಿಗೆ ಕಂಬನಿಯ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ

ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬಂದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ, ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಸೋಮವಾರ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯಿತು.

ಸಚಿವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದಾಗಿನಿಂದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವವರೆಗೂ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆಪ್ತರು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡನಾಟದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.

ಚಿತೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 'ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಜೈ, ಬಡವರ ಬಂಧು ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಜೈ' ಎಂದು ಜೈಕಾರ ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿನ ಕಂಬನಿಯ ಒರೆಸುತ್ತಾ ಭಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.

'ತಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆಂದು ಅವರು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಜೈನ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆದದ್ದು ವಿಧಿಯಾಟ. ವಿಧಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೂರ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

ಸುಧಾಕರ್ ಆಪ್ತರಾದ ಶಾಸಕ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ, ಸದಾ ಸುಧಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರು ಸುಧಾಕರ್ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವವರೆಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.

ಸಹಾಯ ಗುಣದ ಸುಧಾಕರ್:

ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾಕರ್ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಬೆಳಗಾದರೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರನ್ನೂ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 'ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು' ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.

ಅಪಾರ ಜನರಿಂದ ಅಂತಿಮ ನಮನ:

ಭಾನುವಾರವಿಡೀ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಗಲಿದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಮವಾರ ಕೂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ತವರು ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯಿರುವ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಸ್ವಗೃಹದಿಂದ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರಿಸಿ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಸ್ವಗೃಹದಿಂದ ಹೊರಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಾಸವಿ ವೃತ್ತ, ನೆಹರೂ ವೃತ್ತ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತ, ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿತು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಅವರು ಸುಧಾಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಸುಧಾಕರ್ ಮಗ ಸುಹಾಸ್ ಅವರೇ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಮನಕಲಕುವಂತಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ