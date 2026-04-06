ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ

ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 36,766 ರೈತರಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಸಕ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮುಖಂಡರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ದಕ್ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸತತ 6 ವಾರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ರೋಗಬಾಧೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೂ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ರೈತರು ವಂಚಿತರಾದರು ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು 1,14,900 ಎಕರೆಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ 4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಸಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ವಾರದೊಳಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಹಣ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಶಾಸಕರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>