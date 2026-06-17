ಇಳಿವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕಂಡ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, 60 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬೆಳೆ

<p><em>ಆರ್.ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ</em></p>.<p>ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೆ.ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಿಂದಲೇ ಖುಷಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಯವ, ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು 60 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಬೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು 34 ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4,000 ಅಡಿಕೆ, 2,000 ತೆಂಗು, 8 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ, ಸಪೋಟ, ಮಾವು, ಅಕೇಶಿಯ, ಸಿಲ್ವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುವ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಈ ಹಿಂದೆ 8 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 300 ಚೀಲ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಎಚ್ಆರ್– 13 ರಾಗಿ ತಳಿಯನ್ನು ತಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಮೊದಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು,</p>.<p>ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ 9ರಿಂದ 11 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಕರೆಗೆ 22ರಿಂದ 23 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿಯೇ 8 ಹಸು, 6 ಹೋರಿಗಳು, 18 ಕೋಣ, 30 ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಒಲವಿತ್ತು. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಖರ್ಚು ಕಳೆದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆ.ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬರುವ ರೈತರು ಸಾವಯವ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯುವ ರೈತರು ಇವರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮನಸೋತು ತಾವೂ ಅದನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-44-857245150</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>