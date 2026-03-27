ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂಹವಾಹನೋತ್ಸವ

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಿಂಹವಾಹನೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಆನೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರಥಿ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಹಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅಲಂಕೃತ ಸಣ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಮಾದರಿಯ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನಿರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ದಾಸಯ್ಯರಿಂದ ಧೂಪ ಸೇವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಆನೆ ಉತ್ಸವ ಇಂದು: ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಪಾನಕ ಮತ್ತು ಕೋಸಂಬರಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ಸಣ್ಣ ರಥ (ಉಚ್ಛಾಯ) ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆನೆ ಮಾದರಿ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಎಳೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260327-44-1242912159