ಡೀಸೆಲ್‌ ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ಎಂಜಿನ್ ಭಸ್ಮ: ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಆಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಸಾಸಲು ಹಳ್ಳದ ಬಂಕ್ನಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ 8,000 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಮೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭೂತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಬೆಂಕಿಯು ಹಿಂದಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದರೆ ಭಾರಿ ಅವಘಡವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>