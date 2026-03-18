ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಹದ ಮಳೆಗೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿ. ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹದವಾದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. 

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರಿನಲ್ಲಿ 24.4 ಮಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಬಿ. ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 16.2 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದವು. ನಂತರ ಮಳೆ ಬಿರುಸು ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ತಡರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು.

ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಧಾರೆ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿತು. ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತು. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈಚು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮಾವು, ಅಡಿಕೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ. ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ತೋಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರಾದ ಬಿ.ಆರ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶೇಖರಪ್ಪ, ಆನಂದಪ್ಪ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ನಿಂಗಪ್ಪ, ಮಾರಣ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.