ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಡಿಆರ್ಎಂ) ಮುದಿತ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಬುಧವಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿಲ್ದಾಣದ ಶೌಚಾಲಯ, ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ವಸತಿಗೃಹ, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೂಂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೌಕರರ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವುಗೊಳಿ ಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರು ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಸಮುಚ್ಛಯ ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಹೊಗೆ ಏಳುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಆರ್ಎಂ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಹಿಂದೆ ರೈಲ್ವೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಜಿ.ಎಂ) ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಸವನ್ನು ನಾವೇ ತಂದು ಹಾಕುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ನೌಕರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಡಿಆರ್ಎಂ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಂತರಿಕ ಕೆಲಸಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಪಿಆರ್ಒ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು' ಎಂದು ನೌಕರರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>