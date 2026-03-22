ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಗಣಗೌರ್‌ ತೀಜ್‌ ಆಚರಣೆ

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾದ ಗಣಗೌರ್ ತೀಜ್ ಅನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು– ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರ, ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಗಣಗೌರ್ ವ್ರತ ನಡೆಸಿದರು. ಶಿವ, ಗೌರಿ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಅರಳಿ ಮರದ ಪೂಜಾ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವ 16 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ದಾರವನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಸಿರವಿ ಸಮುದಾಯದವರ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ ಇದಾಗಿದೆ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತೀಜ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರು ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡು ಪತಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರ ಒಳಿತು ಬಯಸಿ ಶಿವ, ಗೌರಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ, ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ನಡೆಸಿದ 16 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೋಜನದೊಂದಿಗೆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಮಂಜುಳಾ ಬಾಯಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ಪೂಜಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-44-981285516</p>