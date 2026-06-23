ಶಾರದಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ ಪೋಷಕರು

<p>ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಶಾರದಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಂದೆ- ತಾಯಂದಿರು ಎಲ್ಕೆಜಿಗೆ ದಾಖಲಾದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇರಿಸಿ ಅರಿಸಿನ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಂ ಸಂಕೇತ ಬರೆಸಿ, ನಂತರ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ದೈನಂದಿನ ಕಲಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿ ಕಾರಿ ಬಿ.ಎನ್. ಯೋಗೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾರದಮ್ಮ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಎನ್. ರಂಗನಾಥ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಟಿ. ಸಂತೋಷ್, ಟಿ.ಕೆ. ರಂಗನಾಥ್, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-44-1081657401</p>