ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ

<p>ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿ.ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಹಲವೆಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರೇಕಂದವಾಡಿ, ಕಲ್ಲವ್ವನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಹಿರೇಕಂದವಾಡಿ, ಕಲ್ಲವ್ವನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ, ಬಿ. ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾಡು ಮರಗಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ಹಿರೇಕಂದವಾಡಿ, ಕಲ್ಲವ್ವನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯ ಹೊಲ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಹಾಗೂ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತಿತರ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-44-1603573505</p>