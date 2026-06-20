ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಜನರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿ - ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರೂಜಿ ಕರೆ

<p>ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ‘ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಜನರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ದೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರಾಮಾಯಣ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಸಂಚಾರ ಪೀಠದ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮುತ್ತುಗದೂರು ಬಳಿಯ ತರಳಬಾಳು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಾವಿರ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂದಿನ ಯುವಕ, ಯುವತಿ ಯರೇ ನಾಳಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಡೆ ಯುತ್ತಿರುವ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೂರಾರು ಅಡಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆಯುವುದರಿಂದ ‘ಅಂತರ್ಜಲದ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಹರಿವು’ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಗಣಿ ಹಳ್ಳಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಮರ ಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆ ತರುವ 'ಬಯೋಟಿಕ್ ಪಂಪ್' ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇವಲ ಭಾಷಣದಿಂದ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯುವ ಜನರು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಕಲ್ಮಠದ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮರ ಕಡಿದು ಮಾಡುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಮರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಣಿ ಹಳ್ಳ ಗಳು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಒಣ ಹವೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ರೈತರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಒಣಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಪ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹಸಿರು ಉಳಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮರ ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರ ಕಡಿಯುವ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿ ನೂರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸಸಿ ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಆರ್ಎಫ್ಒ ಎಂ.ಟಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಸಮಿತಿಯ ವಿಶ್ವನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಜಿ.ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-44-625100804</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>