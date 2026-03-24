ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಂತೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಹಾಳ್ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಮಧುವಣಿಗ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮಧುವಣಿಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಸೆಯನ್ನು ಶಾನುಭೋಗರ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ನವಿಲು ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಸಂಜೆ ಸಾರಥಿ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಮೂರನೇ ಹಸೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಿಂಹೋತ್ಸವ, ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಸಂಜೆ ಬಾಣಗೆರೆ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಸೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಆನೆ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಹಸೆ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5.30 ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡೆಡೆ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12.30 ರವರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಾಸಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಮುಳ್ಳಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಎದುರುಗತ್ತಿ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ: ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪವಾಡಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಯುವ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪವಾಡದ ನಂತರ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಓಕಳಿ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವಟೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ಕಂಕಣ ವಿಸರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೀಪಾಲಂಕಾರ: ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಗ್ರಾಮದ ರಥ ಬೀದಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>