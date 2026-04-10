ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸವಾರಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ– ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಟಿ.ತಿರುಮಲಾಪುರ (ತಿರಂಪುರ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಮ್ಮನವರ ಮಾದರಿಯ ಕೇಲಿಗೆ ಮೀಸಲು ಹಾಗೂ ಉಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಕೇಲನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸೀರೆ, ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೇಜಿ ಕುಣಿತ: ಸವಾರಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಅಮ್ಮನ ಕೇಲನ್ನು ಮಡಿ ಭಕ್ತನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸೇಜಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ವಾದ್ಯಗಳ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನವರ ಜತೆ, ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸವಾರಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತನು ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೇಲನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡದಂತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರದಿಂದ ನಡೆದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>