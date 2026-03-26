ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ, ಲಾರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 10,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>40 ರಿಂದ 50 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಆಟೊಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದಿನವೂ ರಾಗಿ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ 44,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ರಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ತೂಕ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ದಿನವಿಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಾದ ಹಾಲೇಶ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಲೋಕೇಶ್, ಬೀರಪ್ಪ.</p>.<p>ಖರೀದಿಸಿದ ರಾಗಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮೂರು ಲಾರಿಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದ್ದು, ರೈತರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>