ಚಿಕ್ಕಾಲಗಟ್ಟ: ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ

ಸಿರಿಗೆರೆ: ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಚಿಕ್ಕಾಲಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

ಏ. 5ರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಚಪ್ಪರ ಪೂಜೆ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ಮದುವಣಗಿತ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೀಸಲು ಎಡೆ ಅರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆದವು.

ಗುರುವಾರ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಉಚ್ಚಾಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಬೇವಿನ ಸೀರೆ ಬೇವು ಬೇಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.

ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಿಡಿ ಏರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.

ಭಾನುವಾರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಾವು ಸಿಗಿಯುವ ಕಾರ್ಯದೊಡನೆ ಜಾತ್ರೆಯು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ