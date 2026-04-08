₹ 75 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ‘ಖೋಟಾ ನೋಟು’ ಚಂದ್ರು ಬಂಧನ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹ 52 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ₹ 75 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಗರದ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು 'ಖೋಟಾನೋಟು' ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರ ರೋಷನ್ ಸಲ್ದಾನ್ನನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುಣೆಯ ಗುರುರಾಜ್ ಆರ್. ಚರಂತಿಮಠ ಈಗ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 3ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ₹ 52 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಾಲದ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ₹ 75 ಲಕ್ಷ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಗುರುರಾಜ್ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಉಳಿಕೆ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲು ದೂರುದಾರರ ಮಗ ಬ್ಯಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ಸಲ್ದಾನ್ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಒಳಸಂಚಿನಿಂದ ₹ 75 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡಾರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖೋಟಾನೋಟು, ಹಣ ಡಬ್ಲಿಂಗ್, ತ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ ಚಂದ್ರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ. ರಾಜ್ಯ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ನೂರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ನಗರವೊಂದರಲ್ಲೇ 32 ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 26, ಬಡಾವಣೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 2, ಕೋಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>