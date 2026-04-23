‘ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಿದ್ದಂತೆ’

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆ, ಅವಮಾನ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು ಇದ್ದಂತೆ' ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಮಿತಿವತಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೂತನ ನಾಮಫಲಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಣ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂದಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಬೇಡ. ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋಣ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನವ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್, ಸಾದಿಕ್ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಆಟೊ, ನಿರಂಜನ್, ಸಿಕಂದರ್, ಸಿ.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಕೆ.ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ, ಆರ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಅಶೋಕ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಗೌಡೇಶ್, ನವೀನ್, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಸುದೀಪ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>