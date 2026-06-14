ಓದಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎ.ಆರ್‌. ಮಣಿಕಾಂತ್‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ‘ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಕುತೂಹಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಬೇಕು. ಓದಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಲೇಖಕ, ಅಂಕಣಕಾರ ಎ.ಆರ್.ಮಣಿಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಿನ್ಮೂಲಾದ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ‘ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಲು ನಡೆಸುವ ಸಿದ್ಧತೆ’ ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬರವಣಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ತಾನು ಬರೆದದ್ದೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೊದಲು ತೊರೆಯಬೇಕು. ಪರಿಶ್ರಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಓದಿ ತಿದ್ದಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮೊದಲು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಲೇಖಕ, ಅಂಕಣಕಾರ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬರವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನವೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಷೆಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಲೇಖನದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಸುಳಿದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾದ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡುವ ಸಂಭವ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯವಿರಬೇಕು. ಈ ವಾರ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಚಾರ ಬರೆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಬರೆಯಬಾರದು. ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ವಿಚಾರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದ್ದು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣದ ರೂಪ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಕತೆಗಳು ಹಲವರ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೂ ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಕತೆಗಳು ತಮ್ಮವೇ ಕತೆಗಳು ಎಂಬಂತೆ ಜನರು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಅದುವೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತೃಪ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ರೈತ ಚಳವಳಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ರೈತ ಚಳವಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ರಾವಿಡ ಚಳವಳಿಯೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದಲೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ವಚನ ಚಳವಳಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು’ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಗುರುಪೀಠದ ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಸಾಹಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೇ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗವೂ ಹಲವು ಸಾಹಿತಿಗಳ ತವರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.ವೀರೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎ.ಆರ್.ಮಣಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮೂಲಾದ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಯಾ ಪುತ್ತೂರ್ಕರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾರದಾ ಜೈರಾಮ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ, ವಕೀಲ ಬಿ.ಕೆ.ರಹಮತ್ ಉಲ್ಲಾ, ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್, ಜಯದೇವ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-44-1313075219</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>