<p>ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೃಷಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ತರಳಬಾಳು ನಗರ (ಮುತ್ತುಗದೂರು) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೀಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಅಡಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಬೂರು ಫಾರಂನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅಡಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅಡಿವಪ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6.74 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 10.24 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಜತೆಗೆ, ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ನಾಟಿ ವಿಧಾನ ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಕೋಕೋ, ಬಾಳೆ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಹೂವು ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೀಟ ತಜ್ಞ ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಪರಶುರಾಮ್ ಚಂದ್ರವಂಶಿ, ಎಂ.ಟಿ. ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಕೀಟ ಬಾಧೆಗಳು, ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ನ ಹಿರಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಶವಂತ್, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಮೈರಾಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಜೆ. ಓಂಕಾರಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್.ಎನ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೀಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೂರಾರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-44-71512968</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>