ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರ ಪರದಾಟ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಬಿಸಿಲ ಝಳ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲದ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಟೆ ನಾಡಿನ ರೈತರು ದಶಕದಿಂದೀಚೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಕಡೆಯ ರೈತರು ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಡುವ ಕಾರಣ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು, ಹಿಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಹೊಂಡಗಳು, ಹಳ್ಳ, ಕೊಳ್ಳಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಲ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಕೊರೆಸಿದರೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಭದ್ರಾ ನೀರು ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆದೆವು. ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ದಶಕ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೀರು ಹರಿದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತುರುವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>2017ರಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಭೀಕರ ಬರದ ಕರಿನೆರಳಿನ ನೆನಪು ಈಗಲೂ ರೈತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಬರಗಾಲ ಕಾಡಿದ ಕಾರಣ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ತೋಟಗಳು ನಾಶವಾದವು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದಾಗಲೂ 2017ರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಅವಧಿಯನ್ನು ರೈತರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದರವನ್ನೂ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ದರವಾದರೂ ಸರಿ, ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸವಾಲು ರೈತರ ಮುಂದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ತರುವ ದೂರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಎಂದು ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿದೆ. ಆದರೂ ಜಲಾಶಯದ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಭರಮಗಿರಿ, ಗೌನಹಳ್ಳಿ, ಬಳಘಟ್ಟ, ಬೀರೆನಹಳ್ಳಿ, ಕೂನಿಕೆರೆ, ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ, ಪರಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದೆಡೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ರೈತರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>