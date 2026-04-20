ನಮ್ಮಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವನವೂ ಮುಖ್ಯ

<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ‘ನಮ್ಮಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶರಣರು ಬದುಕಿದ್ದು ಸಹ ಹೀಗೇ’ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಚ್.ಬಿಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶರಣ ಸ್ಥಲದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,‘ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಪರೀತ ಬಯಕೆಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಮಾನವನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರ ವಚನಕಾರರ ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಸಹ ಸುಖ –ದುಃಖಗಳ ನಡುವೆ ಸಂತೋಷ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸಂತನೂ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಸಾಗುವುದು ತಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು. ಈ ಸರಳ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಡು ಬಯಸದೇ ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣದತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಶರಣರ ಆಚಾರ– ವಿಚಾರ ಅವರ ಜೀವನ ವಿಧಾನವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತವರು ಶಿವಶರಣರು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಶಯವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶರಣ, ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ, ಮರಣವೇ ಮಹಾನವಮಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ, ಮೃಗವಾಗಿ, ಮಹಾದೇವನಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಶರಣರ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಶೋಷಣೆರಹಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಕಟ್ಟಿದರು. ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಲ್ಯಾಣದ ನಾಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಲಿಂಗ, ವರ್ಣಭೇದವಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಶ್ರೀಮಠ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಪರಂಪರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೀಮಠದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಎಸ್ಜೆಎಂ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿ.ಕಳಸದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಸವ ಬಂಧು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಶರಣ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಗುರುಪೀಠದ ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಬಸವ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಕೆ.ತಾಜ್ಪೀರ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಡಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಜಿ.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-44-779268180</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>