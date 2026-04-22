ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಂದಾಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ರಾಜ ಸಿರಿಗೆರೆ

ಸಿರಿಗೆರೆ: 'ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಬೀದಿ ದೀಪ ಒದಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ, ನಂತರ ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬನ್ನಿ. ಗ್ರಾಮದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುವತನಕವೂ ನಾವು ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ'

– ಇದು ಸಮೀಪದ ಬಸವನ ಶಿವನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿಲುವು.

ಬಸವನಶಿವನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೀರಿನ ತತ್ವಾರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 600 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಇಡೀ ಊರಿಗೆ 3 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

'ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಅದೆಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದೂರು.

ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನರು ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬೀದಿ ನಲ್ಲಿಯ ಬಳಿ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದು ನೀರು ಬಂದಾಗ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಒದಗಿದೆ.

ಕೆಲವರು ಕೈಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಬಿಂದಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇರಿಕೊಂಡು ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ದೂರದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ರಜೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಬದಲು ನೀರು ತರುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ ಹತ್ತಾರು ಬಿಂದಿಗಳನ್ನು ಕೈಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀರು ತರುವ ಚಿತ್ರಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ವೆಬ್ನಲ್ಲೂ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಬವಣೆ ತೀರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಳಲು.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಸ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-44-101290806