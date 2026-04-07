ಬೇವಿನಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡದಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ (ಬೇವಿನಾಳಮ್ಮ) ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ಸೋಮವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಮ್ಮನವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ರಥದ ಬೀದಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ರಥದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನಾಳಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ರಥ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ರಥವನ್ನು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ಉತ್ತತ್ತಿ, ಹೂ, ಹಣ ತೂರಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಪೂಜೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ, ಹೂವಿನ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಏ.8ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಓಕಳಿ ಸೇವೆ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾರಮಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕರಿಯಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿದ ರಥ: ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ರಥವನ್ನು 1923ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೆ 103 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿದರೂ ರಥ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>