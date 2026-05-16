ಭದ್ರಾ ನೀರು ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥ ಹರಿವು 25ಕ್ಕೆ

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: ಮೇ 25 ರಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ದಶಕಗಳ ಕನಸು ಈಡೇರುವ ಕಾಲ ಈಗ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಇದ್ದ ತೊಡಕುಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸಮೀಪದ ಹಬ್ಬಿನ ಹೊಳಲು ಸಮೀಪ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂಡೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಮೇ 25ರಂದು ನೀರು ಹರಿಯಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಹರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನಕೆರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗಂಗಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಶಿವನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ₹ 130 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1,030 ಎಚ್ಪಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 3 ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕುಡಿನೀರಕಟ್ಟೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಲಿದೆ. ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಟಿ.ಎಮ್ಮಿಗನೂರು, ಶಿವಗಂಗಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಲಿದೆ. ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ತಾಳ್ಯ, ಹೊರಕೆರೆದೇವರಪುರ, ನಂದನಹೊಸೂರಿನ ಗುಂಡಿಕೆರೆ, ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜಾಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಪರಿಹರಿಸಿ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಇಇ ನಾಗರಾಜ್, ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗುರು ಬಸವರಾಜ್, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಇ ಹರೀಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>